Torna oggi il mercatino di Natale dalle Cappuccine
CITTA’ DI CASTELLO - Il chiostro del Monastero Santa Veronica Giuliani si prepara ad accogliere, per il quarto anno consecutivo, il mercatino di Natale dalle Cappuccine. L’iniziativa si svolge da oggi fino all’ 8 dicembre, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e acquistare i prodotti artigianali interamente realizzati dalle suore stesse. Questi oggetti racchiudono un valore che la Badessa, suor Chiara Veronica Sebastiano, descrive come "qualcosa di antico, ma sempre nuovo: il gusto e il valore delle cose semplici ed uniche". Tutto il ricavato della vendita dei manufatti sarà destinato al sostegno del Monastero, che necessita costantemente di cure e manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
