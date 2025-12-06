Torna la ThuLa Fabregas si affida a Nico Paz | Inter-Como le probabili formazioni

Sfida in quota tra Inter e Como. A San Siro i nerazzurri, terzi in classifica e distanti un solo punto da Milan e Napoli, affrontano la formazione di Fabregas, in piena corsa per un posto nelle coppe europee della prossima stagione. In casa nerazzurra mancheranno Dumfries e Darmian: sulla fascia destra resta quindi aperta la scelta tra Luis Henrique e Carlos Augusto. Davanti, Chivu sembra intenzionato a confermare la coppia Thuram–Lautaro, con Pio Esposito e Bonny pronti a subentrare dalla panchina. Fabregas, dal canto suo, continua a riporre fiducia in Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

