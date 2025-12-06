Torna la magia il presepe vivente di Kalòs illumina Caprarica di Lecce
CAPRARICA - Un'esperienza emozionante tra storia, tradizione e paesaggi mozzafiato all'Archeodromo del Salento di Caprarica di Lecce. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e l'attesa sta per finire per l’evento più atteso del Natale salentino.Anche quest’anno, il Parco Kalòs-Archeodromo del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
LIBRINDONO – L’INCANTESIMO DI NATALE Torna la magia della solidarietà con la IV edizione di Librindono, la Campagna che permette di regalare libri alla Sala di lettura per bambini Lilliput di Urbino! Donare è semplicissimo: Vai in una delle libr - facebook.com Vai su Facebook
Torna la magia, il presepe vivente di Kalòs illumina Caprarica di Lecce - Anche quest’anno l’Archeodromo del Salento sul pendio della Serra di Galugnano si trasforma in una suggestiva Betlemme di duemila anni fa ... Segnala lecceprima.it
‘O Pazzariello porta la magia del Natale a Torre Annunziata: torna il Presepe Vivente - La magia del Natale si rinnova a Torre Annunziata con uno degli appuntamenti più attesi: il Presepe Vivente Napoletano Folklorico, messo in scena dal gruppo ‘O Pazziariello. laprovinciaonline.info scrive
La Magia del Presepe Vivente torna a Busto Arsizio a cura della Scuola Primaria ‘Gallazzi’ - BUSTO ARSIZIO, 2 dicembre 2025 – La città di Busto Arsizio si prepara ad accogliere il Natale con un evento di profonda tradizione e significato: il Presepe Vivente a cura della scuola primaria Chicca ... Riporta varese7press.it
Il Presepe Vivente di Custonaci: la magia della Natività nella Grotta Mangiapane - Immersa tra i golfi di Trapani e Monte Cofano, la Grotta Mangiapane è un luogo senza tempo che ogni anno, nel periodo natalizio, diventa il ... Da balarm.it
Naso torna ad essere Città Presepe. Domani il via alla sesta edizione - L'Amministrazione Comunale di Naso per il sesto anno consecutivo rinnova e condivide con l’intero territorio nebroideo la magia del Santo ... Segnala 98zero.com
Bra, torna la suggestione del presepe vivente in frazione Bandito - È quello realizzato a Bra, in frazione Bandito, che ci riporta al lato più religioso della celebrazione. Riporta targatocn.it