Torna la grande paura dell’Arsenal fare la corsa del ciuccio anche quest’anno
I Gunners perdono in casa dell’Aston Villa e si ritrovano (un’altra volta) il City a ridosso del primo posto. Guardiola è ora a -2. L’incubo di Arteta ritorna: disputare un inizio stagionale da record per poi ricadere negli stessi bug degli anni passati, finendo per perdere la testa della Premier League (per ora l’Arsenal è primo pure in Champions ndr). La corsa del ciuccio o la Premier della marmotta, fate voi. L’Aston Villa continuava ad attaccare e alla fine l’Arsenal ha ceduto (Times). Ne parla così il Times: “ Un ultimo cross da difendere, un altro tiro da murare, un’ennesima parata da compiere — o almeno così sembrava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Memories torna sul grande schermo: il capolavoro antologico di Katsuhiro Otomo nelle sale italiane il 12, 13 e 14 gennaio L’anime cult del 1995 arriva per la prima volta al cinema in Italia grazie alla collana Animagine di Dynit e Adler Entertainment. #AdlerEnt - facebook.com Vai su Facebook
Rimettiamo in cammino la speranza. Con noi la Campania torna grande! #ciriellipresidente #elezioniregionali2025 #campania Vai su X
Torna la grande paura dell’Arsenal, fare la corsa del ciuccio anche quest’anno - L'Arsenal cade a Birmingham in casa del Villa e si ritrova sotto casa il City che è ora improvvisamente a - Si legge su ilnapolista.it