I Gunners perdono in casa dell'Aston Villa e si ritrovano (un'altra volta) il City a ridosso del primo posto. Guardiola è ora a -2. L'incubo di Arteta ritorna: disputare un inizio stagionale da record per poi ricadere negli stessi bug degli anni passati, finendo per perdere la testa della Premier League (per ora l'Arsenal è primo pure in Champions ndr). La corsa del ciuccio o la Premier della marmotta, fate voi. L'Aston Villa continuava ad attaccare e alla fine l'Arsenal ha ceduto (Times). Ne parla così il Times: " Un ultimo cross da difendere, un altro tiro da murare, un'ennesima parata da compiere — o almeno così sembrava.

Torna la grande paura dell'Arsenal, fare la corsa del ciuccio anche quest'anno