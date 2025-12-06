Torna la grande boxe Riunione al PalaCosta

Domani pomeriggio, dalle 16, il PalaCosta di Ravenna ospiterà la grande boxe con due incontri tra professionisti e cinque tra dilettanti. La manifestazione, organizzata da Ravenna Boxe in collaborazione con l’ex campione italiano ed europeo Alberto Servidei e con il patrocinio del Comune di Ravenna, prevede anche esibizioni di bambini tra musica e spettacolo. Dopo la performance dei più piccoli, saliranno sul ring atleti professionisti ed emergenti, per una domenica che si preannuncia come un "appuntamento importante, di grande richiamo per tutti gli appassionati di questo sport – spiega il sindaco con delega allo Sport Alessandro Barattoni –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torna la grande boxe. Riunione al PalaCosta

