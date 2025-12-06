Torna il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita
Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni.. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. “Chi vuol essere milionario? ” – format creato da Sony Picture Television e attualmente prodotto in Italia da RTI con Fremantle Italia – in questa nuova edizione a torneo, vedrà l’introduzione di alcune novità che cambieranno le regole del gioco. 🔗 Leggi su 361magazine.com
