Tormentata dall’ex marito | cibo fuori dalla porta messaggi e appostamenti
Siena. 6 dicembre 2025 – Telefonate, mail, per non parlare degli appostamenti. Una vita impossibile, anche se la coppia non era ormai più tale. Da tempo la donna aveva ottenuto il divorzio ma questo non è bastato, secondo quanto denunciato, a restituirle la serenità. Tanto che ieri, insieme ai due figli, era in tribunale per raccontare al giudice cosa aveva vissuto. L’ex coniuge è accusato di stalking. Tra l’altro la donna già diversi anni fa aveva denunciato l’uomo, prima di separarsi, rivolgendosi a ’Donna Chiama Donna’ per ottenere aiuto. Successivamente aveva ritirato la querela perché voleva evitare il tribunale, anche se fra i due non era tornata la fiamma dell’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
