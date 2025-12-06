Siena. 6 dicembre 2025 – Telefonate, mail, per non parlare degli appostamenti. Una vita impossibile, anche se la coppia non era ormai più tale. Da tempo la donna aveva ottenuto il divorzio ma questo non è bastato, secondo quanto denunciato, a restituirle la serenità. Tanto che ieri, insieme ai due figli, era in tribunale per raccontare al giudice cosa aveva vissuto. L’ex coniuge è accusato di stalking. Tra l’altro la donna già diversi anni fa aveva denunciato l’uomo, prima di separarsi, rivolgendosi a ’Donna Chiama Donna’ per ottenere aiuto. Successivamente aveva ritirato la querela perché voleva evitare il tribunale, anche se fra i due non era tornata la fiamma dell’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tormentata dall’ex marito: cibo fuori dalla porta, messaggi e appostamenti