Torino Salesiani bloccano conferenza su guerra e democrazia | Non coerente con la nostra missione educativa

Annullato l'incontro "Democrazia in tempo di guerra" previsto il 9 dicembre con Barbero, D'Orsi, Canfora e Rovelli. I Salesiani spiegano che la scelta riguarda l'utilizzo degli spazi, ma il caso riaccende le polemiche in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

torino salesiani bloccano conferenzaTorino, Salesiani bloccano conferenza su guerra e democrazia: “Non coerente con la nostra missione educativa” - La decisione viene comunicata con una nota diffusa, in cui l'istituto religioso chiarisce che la scelta non riguarda i contenuti politici dell'incontro ma "l'uso degli spazi". Segnala fanpage.it

