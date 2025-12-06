Torino Salesiani bloccano conferenza su guerra e democrazia | Non coerente con la nostra missione educativa

Annullato l'incontro "Democrazia in tempo di guerra" previsto il 9 dicembre con Barbero, D'Orsi, Canfora e Rovelli. I Salesiani spiegano che la scelta riguarda l'utilizzo degli spazi, ma il caso riaccende le polemiche in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

