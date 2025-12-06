Torino-Milan lunedì 08 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il confronto che vede opposti Torino e Milan va in scena lunedì sera e chiude il sipario sulla 14esima giornata della Serie A. Il Diavolo è appena tornato in vetta alla classifica insieme al Napoli grazie al successo nell’ultimo turno contro la Lazio, ma in settimana è uscito dalla Coppa Italia proprio per mano dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
