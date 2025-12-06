Torino-Milan lunedì 08 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto che vede opposti Torino e Milan va in scena lunedì sera e chiude il sipario sulla 14esima giornata della Serie A. Il Diavolo è appena tornato in vetta alla classifica insieme al Napoli grazie al successo nell’ultimo turno contro la Lazio, ma in settimana è uscito dalla Coppa Italia proprio per mano dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

torino milan luned236 08 dicembre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Torino-Milan (lunedì 08 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Argomenti simili trattati di recente

Dove vedere Juventus-Torino, Parma-Milan e le altre partite di serie A oggi in tv e streaming - Si giocano sabato 8 novembre altri quattro anticipi di serie A validi per l’11ª giornata di campionato. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Luned236 08