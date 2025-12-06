Torino-Milan il posticipo che chiude il turno | formazioni attese e dove seguire la sfida

La quattordicesima giornata di Serie A cala il sipario con un posticipo che promette tensione, contrasti e un esito tutt’altro che scontato. Torino e Milan arrivano all’appuntamento con bagagli opposti ma ugualmente pesanti. I rossoneri, reduci da una settimana bifronte, hanno conquistato un successo prezioso in campionato contro la Lazio per poi inciampare in Coppa Italia proprio contro i biancocelesti, lasciando aperta una discussione che torna puntualmente a emergere: la squadra di Allegri sa vincere, ma non sempre convince. Il Torino, invece, sta cercando ossigeno dopo due cadute consecutive contro Como e Lecce, due stop che hanno rallentato una crescita che sembrava avviata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Torino-Milan, il posticipo che chiude il turno: formazioni, attese e dove seguire la sfida

