Torino incidente stradale sull’A5 | muore bimba di pochi mesi
Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale sulla A5 Torino-Aosta a Volpiano, in provincia di Torino. Nello scontro, che ha visto coinvolte più auto intorno alle 20, è rimasta ferita anche la madre, soccorsa dall’equipe sanitaria del 118. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
