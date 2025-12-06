Torino incidente stradale sull’A5 | muore bimba di pochi mesi

Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale sulla A5 Torino-Aosta a Volpiano, in provincia di Torino. Nello scontro, che ha visto coinvolte più auto intorno alle 20, è rimasta ferita anche la madre, soccorsa dall’equipe sanitaria del 118. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

