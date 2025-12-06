Togliere spazio di parola è censura Ma Di Cesare ha chiesto lo stesso per Passaggio al bosco

Mentre al salone "Più libri più liberi" si allestisce la protesta contro "Passaggio al Bosco", casa editrice di destra per la quale ampie fette di intellettuali di sinistra, e pure Ilaria Salis, hanno chiesto la censura, la filosofa Donatella Di Cesare denuncia di essere stata censurata. Il caso è l'evento "Democrazia in tempo di guerra", che tra gli altri, oltre alla filosofa, vedeva ospiti Tomaso Montanari, Elena Basile, Luciano Canfora, Marc Innaro, Moni Ovadia, Marco Travaglio, Alessandro Di Battista, con organizzazione anche dell'Anpi. " L’evento del 9 dicembre a Torino – con Angelo d'Orsi, Alessandro Barbero e molte altre voci della cultura italiana, tra cui la mia – era pronto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

