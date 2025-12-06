TNA | Diversi debutti a Final Resolution 2025

Lo speciale TNA Final Resolution ha portato con sé alcune sorprese con l’arrivo di nuovi volti nel roster della compagnia Bear Bronson e gli Anderson nel pre-show. Nel pre-show dell’evento, andato in scena venerdì sera da El Paso, Texas, si è tenuto un match a sorpresa non annunciato in precedenza. The System ( Brian Myers, Eddie Edwards e Moose ) ha lanciato una open challenge che ha visto rispondere Bear Bronson e Brock Anderson, accompagnati da CW Anderson, segnando così il debutto ufficiale in TNA per Bronson e Brock. CW Anderson, veterano dell’ ECW, ha invece già lavorato saltuariamente per la TNA fin dal 2004. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

