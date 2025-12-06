Tiro a volo De Filippis e Stanco in testa nelle qualificazioni della Finale di Coppa del Mondo

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni delle quattro specialità olimpiche individuali nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, con i primi 75 piattelli dei 125 che domani definiranno i partecipanti agli atti conclusivi di lunedì. I quattro azzurri al via sono tutti in piena corsa per rientrare tra i migliori sei che si giocheranno il successo: nel trap sono in testa Silvana Maria Stanco tra le donne e Mauro De Filippis tra gli uomini (con Giovanni Pellielo decimo ), mentre nello skeet maschile Gabriele Rossetti è terzo. Nel trap maschile c’è un terzetto al comando a quota 7375, del quale fa parte anche l’azzurro Mauro De Filippis, in vetta assieme allo statunitense William Hinton ed al guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, De Filippis e Stanco in testa nelle qualificazioni della Finale di Coppa del Mondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

DAI A DOHA È partito l’ultimo appuntamento della stagione internazionale di tiro a volo! In Qatar ci sono le finali di Coppa del Mondo e non poteva mancare l’#ItaliaTeam! Oggi spazio agli allenamenti ufficiali, da domani le gare di skeet e trap! Per Giov - facebook.com Vai su Facebook

Si chiude la stagione del tiro a volo! Tra il 5 e l’8 dicembre vanno in scena le finali di Coppa del Mondo sulla pedana del Lusail Shooting Range di Doha. Quattro gli azzurri presenti in Qatar. Nomi e programma qui bit.ly/4rvSNZz #tiroavolo Vai su X

Tiro a volo, De Filippis e Stanco in testa nelle qualificazioni della Finale di Coppa del Mondo - Si chiude la prima giornata delle qualificazioni delle quattro specialità olimpiche individuali nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in ... oasport.it scrive

Tiro a volo, un poker di italiani cerca gloria nella Finale di Coppa del Mondo - Nella Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in programma a Doha, in Qatar, dal 6 all'8 dicembre, saranno protagonisti quattro italiani: nel trap ... Scrive oasport.it

Tiro a volo: Rossi e De Filippis vincono nel trap in cdm a Rabat - L'Italia domina la prima giornata di finali a Rabat, seconda tappa stagionale della coppa del mondo di tiro a volo: Jessica Rossi e Mauro De Filippis si sono aggiudicati il primo posto nelle ... Da ansa.it

Tiro a volo: Iezzi e De Filippis campioni italiani nel trap - Mauro De Filippis è il nuovo campione italiano di fossa olimpica (trap), specialità regina di tiro a volo. Secondo ansa.it

Tiro a volo, il tarantino De Filippis oro ai Mondiali nel Mixed Team di Fossa - Dopo le delusioni di ieri nelle gare individuali di Fossa Olimpica, oggi per la nazionale del ct Albano Pera c'è ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Tiro a volo: a Todi vince De Filippis - Mauro De Filippis, poliziotto tarantino trapiantato a Padova dove convive con la fidanzata Jessica Rossi, campionessa olimpico a Londra, ha vinto il Gran Premio Fitav ... Secondo quotidiano.net