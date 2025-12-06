Tiro a volo De Filippis e Stanco in testa nelle qualificazioni della Finale di Coppa del Mondo

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni delle quattro specialità olimpiche individuali nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, con i primi 75 piattelli dei 125 che domani definiranno i partecipanti agli atti conclusivi di lunedì. I quattro azzurri al via sono tutti in piena corsa per rientrare tra i migliori sei che si giocheranno il successo: nel trap sono in testa Silvana Maria Stanco tra le donne e Mauro De Filippis tra gli uomini (con Giovanni Pellielo decimo ), mentre nello skeet maschile Gabriele Rossetti è terzo. Nel trap maschile c’è un terzetto al comando a quota 7375, del quale fa parte anche l’azzurro Mauro De Filippis, in vetta assieme allo statunitense William Hinton ed al guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas. 🔗 Leggi su Oasport.it

