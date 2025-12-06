Tirelli fa felice la Pianese Gubbio battuto al Comunale
Piancastagnaio (Siena), 6 dicembre 2025 – Vince e fa festa coi suoi tifosi la Pianese, che al Comunale di Piancastagnaio supera il Gubbio grazie al gol di Tirelli nella ripresa. La gara: il primo tentativo della Pianese arriva al 4’, quando Proietto, da 25 metri, raccoglie un pallone vagante e calcia verso la porta, guadagnandosi un calcio d’angolo. Al 9’ le zebrette sfiorano il gol con Bellini, bravissimo a colpire al termine di un’azione iniziata da Coccia, proseguita con una sponda di petto di Sussi e finalizzata dall’attaccante, ben piazzato in area di rigore: il tiro, però, termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
