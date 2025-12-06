Tirano tangenziale ko | non aprirà per le Olimpiadi

Tirano, 5 dicembre 2025 – Una tegola su Tirano e tutta la Valtellina. La tangenziale non sarà pronta per i Giochi. La brutta notizia è arrivata dal sindaco della città aduana Stefania Stoppani: “La galleria non sarà aperta e quindi bisognerà pensare a un piano del traffico alternativo”. Tutto dopo una nota di Anas e il sopralluogo effettuato sulla variante aduana ad inizio settimana dal commissario straordinario, dai vertici Anas, dal prefetto di Sondrio Anna Pavone, dall’assessore agli Enti locali e montagna della Regione, Massimo Sertori. Secondo la nota il cantiere avanza ma c’è stata una criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tirano, tangenziale ko: non aprirà per le Olimpiadi

