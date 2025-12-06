Tiago Gabriel Juve il portoghese piace parecchio ma bisogna fare in fretta | c’è quel club in prima linea

per assicurarsi il difensore del Lecce. Tiago Gabriel, il promettente difensore attualmente in forza al Lecce, rimane uno dei nomi più forti sul taccuino della Juventus per il prossimo calciomercato. Il centrale portoghese è stato attenzionato più volte dalla dirigenza bianconera e piace parecchio come rinforzo per la retroguardia. L’opportunità e la difficoltà di fare spazio. L’opportunità di provare a strappare Tiago Gabriel al direttore sportivo Pantaleo Corvino potrebbe arrivare presto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tiago Gabriel Juve, il portoghese piace parecchio ma bisogna fare in fretta: c’è quel club in prima linea

Tuttosport - Napoli-Juventus anche sul mercato, Manna sfida Comolli: da Tiago Gabriel a Mendoza, gli obiettivi - facebook.com Vai su Facebook

? L’Inter sta seguendo Tiago Gabriel, difensore portoghese del #Lecce (20 anni, classe 2004). Gli osservatori del club lo hanno già visto da vicino in alcune partite ed è uno dei giovani nel ruolo che verrà valutato da qui in avanti Vai su X

Siamo sicuri che Tiago Gabriel rimane? - Sono bastate tredici presenze in questo avvio di stagione, alle quali va sommato un gol, contro il Cagliari, per accedere i riflettori delle big italiane, e non solo, su Tiago Gabriel, il giovane dife ... Segnala calciolecce.it

Juve e Inter pronte al duello per un difensore - Juventus e Inter pronte a sfidarsi sul mercato per Tiago Gabriel: il talento del Lecce nel mirino La Juventus e l’Inter potrebbero affrontarsi in un vero e proprio duello nel ... Secondo tuttojuve.com

SFIDA Napoli-Juventus, duello totale: sfida anche sul mercato per Tiago Gabriel e Mendoza - Il calciomercato non dorme mai e le grandi manovre coinvolgono Serie A ed estero, tra obiettivi condivisi e occasioni a parametro zero ... Segnala statoquotidiano.it

Calciomercato Serie A, Inter e Juventus su Tiago Gabriel - Nelle ultime ore il calciatore portoghese sarebbe finito nel mirino di Juventus ed Inter. Da sportpaper.it

Tiago Gabriel-Juve, contatto! La data chiave, il ruolo Next Gen e l'intreccio mercato: spunta Adzic - Comolli si muove in diverse direzioni: il centrale del Lecce promosso, c'è interesse anche dalla Premier ma i bianconeri possono giocarsi le proprie carte così ... tuttosport.com scrive

Dall’Inghilterra: Tiago Gabriel piace al West Ham - Il difensore portoghese Tiago Gabriel è un profilo gradito agli Hammers già per il calciomercato invernale. Da calciolecce.it