Tiago Gabriel Juve il portoghese piace parecchio ma bisogna fare in fretta | c’è quel club in prima linea

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per assicurarsi il difensore del Lecce. Tiago Gabriel, il promettente difensore attualmente in forza al  Lecce, rimane uno dei  nomi più forti  sul taccuino della  Juventus  per il prossimo calciomercato. Il centrale portoghese è stato  attenzionato più volte  dalla dirigenza bianconera e  piace parecchio  come rinforzo per la retroguardia. L’opportunità e la difficoltà di fare spazio. L’opportunità di provare a  strappare Tiago Gabriel  al direttore sportivo  Pantaleo Corvino  potrebbe arrivare presto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

