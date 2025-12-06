Ti basta una sola crema per idratare viso corpo mani e piedi Le 5 formulazioni da provare questo inverno

Crema viso, crema corpo, mani e piedi. Nel nostro beauty case c’è davvero ogni tipologia di prodotto. Ma se si potesse alleggerire il tutto e provare un prodotto che svolga un’azione a 360° su corpo e viso, una formulazione e una crema per idratare tutto il corpo, dal volto ai piedi, con la stessa efficacia, delicatezza e con un’azione mirata con una sola crema. Un prodotto perfetto per l’inverno, da portare sempre con sé per ogni evenienza e che nutre la pelle in modo uniforme. Una crema idratante che agisca sulla cute del corpo nelle sue diverse parti e che quindi si sappia adattare sia alle zone più delicate e sensibili che a quelle “normali”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ti basta una sola crema per idratare viso, corpo, mani e piedi. Le 5 formulazioni da provare questo inverno

