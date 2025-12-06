ThyssenKrupp 18 anni fa la strage alle acciaierie | sindaco autorità e parenti ricordano le vittime

“Diciotto anni. Un tempo che non basta a lenire il dolore né a chiudere una ferita che per Torino resta aperta”. Con queste parole Torino, nella persona del sindaco Stefano Lo Russo, non dimentica il tragico incidente avvenuto 18 anni fa, il 6 dicembre del 2007, nello stabilimento ThyssenKrupp di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Storia di Torino 6 dicembre 2007: diciotto anni fa scoppiava il tragico incendio della ThyssenKrupp - facebook.com Vai su Facebook

"THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

ThyssenKrupp, 18 anni fa la strage alle acciaierie: sindaco, autorità e parenti ricordano le vittime - La cerimonia al Cimitero Monumentale di Torino, Lo Russo: "Torino non può e non vuole dimenticare" ... Come scrive torinotoday.it

ThyssenKrupp 18 anni dopo: Torino ricorda i morti, tra dolore senza giustizia e continui incidenti sul lavoro - Alla commemorazione dei sette operai parole durissime dei familiari e richiami severi delle istituzioni: sicurezza sul lavoro ancora lontana dall’essere garantita ... Scrive giornalelavoce.it

Torino ricorda la strage Thyssen: "Ingiusto che chi muore sul lavoro debba andare in una bara e non avere giustizia" - 18 anni fa la tragedia nell''acciaieria di corso Regina Margherita, dove morirono bruciati vivi Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno S ... Lo riporta torinoggi.it

Torino ricorda la Thyssen e accusa: 18 anni di morti sul lavoro, tra precarietà e appalti al ribasso - A Torino l’iniziativa di collettivi e sindacati: “Contro le morti sul lavoro, contro la precarietà che uccide, contro gli appalti sulla pelle di chi lavora” ... Lo riporta giornalelavoce.it