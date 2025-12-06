Thomas Raggi suona a Los Angeles per presentare Masquerade
Ieri, 5 dicembre, è uscito Masquerade, il primo album da solista di Thomas Raggi. Per presentare il progetto, prodotto da Tom Morello dei Rage Against The Machine, il 3 dicembre il chitarrista si è esibito in un vero e proprio tempil del rock, il Whisky a Go Go. Lo storico club di Los Angeles si trova a poca distanza dal Roxy, dove, quattro anni fa, i Måneskin hanno tenuto il loro primo show californiano. Durante la serata, Raggi ha suonato insieme ad alcuni degli artisti che hanno collaborato alla realizzazione del disco; tra questi, Nic Cester, Luke Spiller e Upsahl. Masquerade, dopotutto, vede la partecipazione di una parata di stelle di tutto rispetto; oltre a Morello, infatti, ci sono Matt Sorum (Guns N’ Roses, Velvet Revolver), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Sergio Pizzorno (Kasabian), Maxim (The Prodigy) e molti altri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
