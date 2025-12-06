Thomas Raggi pubblica l’album Masquerade con icone del rock mondiale
È uscito Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. È uscito Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. Composto da 8 tracce di puro rock, vede la partecipazione di Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Lo spirito di collaborazione che contraddistingue questo progetto traspare in tutto il disco, a partire dall’esplosiva focus track Getcha!, con Chad Smith dei Red Hot Chilli Peppers e testi e voce di Nic Cester dei JET. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'uscita dell'album di Thomas Raggi è la dimostrazione pratica di quanto ottuso e sordo pregiudizio ha sempre circondato la band dei Maneskin (aggiungo soprattutto in Italia purtroppo)... adesso fioccano elogi persino da pagine metal, eppure Thomas è semp - facebook.com Vai su Facebook
Esce oggi il primo album solista di Thomas Raggi, Masquerade. Un progetto personale che mette in luce il suo percorso artistico e sonoro. #ThomasRaggi #Masquerade #NuovoAlbum #Solista #Musica #Rock megamodo.com/thomas-raggi-e… Vai su X
Måneskin, Thomas Raggi debutta come solista: il nuovo album è Masquerade - Il chitarrista dei Måneskin pubblica Masquerade, il suo primo album che lo vede al centro insieme al suo animo più rock. Come scrive dilei.it
Thomas Raggi e gli altri: i concerti più attesi e i dischi da non perdere a dicembre 2025 - Dal primo album senza i Måneskin firmato Thomas Raggi fino ai concerti nei club di Joan Thiele. Segnala style.corriere.it
Maneskin, l'album di Thomas Raggi prodotto da Tom Morello: 'Avvicinerà i giovani al rock' - Dopo le voci di reunion degli scorsi mesi ora si parla dei progetti solisti di un altro membro, il chitarrista Thomas Raggi. Scrive it.blastingnews.com
Thomas Raggi annuncia l’album solista pieno di star: “Bisogna inseguire l’istinto, i Maneskin me lo hanno insegnato” - Thomas Raggi diventa il terzo membro dei Maneskin ad annunciare un progetto solista, dopo Funny Little Fears di Damiano David e i due mix di Victoria De Angelis: si tratta di Masquerade, in uscita il ... Da fanpage.it
Måneskin, non solo Damiano: il debutto da solista di Thomas Raggi - Il chitarrista dei Måneskin infatti, sul suo profilo Instagram, annuncia il suo debutto da solista con 'Masquerade', il nuovo ... Riporta adnkronos.com
Thomas Raggi dei Måneskin debutta con “Masquerade”, il suo primo album da solista - Il debutto della sua prima opera solista è una notizia che dimostra il successo inarrestabile di tutti i componenti della band dei Måneskin, al di là delle gesta del suo frontman, Damiano David. Da iodonna.it