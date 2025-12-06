È uscito Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. È uscito Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. Composto da 8 tracce di puro rock, vede la partecipazione di Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Lo spirito di collaborazione che contraddistingue questo progetto traspare in tutto il disco, a partire dall’esplosiva focus track Getcha!, con Chad Smith dei Red Hot Chilli Peppers e testi e voce di Nic Cester dei JET. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Thomas Raggi pubblica l’album Masquerade con icone del rock mondiale