Thomas Ceccon un oro storico nei 100 dorso in Polonia | Sono felice ero venuto qui per vincere

Veronasera.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo oro individuale della nazionale italiana ai Campionati europei di nuoto in vasca corta diventa un piccolo capolavoro firmato Thomas Ceccon. A Lublino, in Polonia, il campione olimpico conquista i 100 dorso in 49”29, miglior crono della sua carriera e tempo che nessun azzurro aveva mai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

