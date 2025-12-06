Thomas Ceccon un oro storico nei 100 dorso in Polonia | Sono felice ero venuto qui per vincere
Il primo oro individuale della nazionale italiana ai Campionati europei di nuoto in vasca corta diventa un piccolo capolavoro firmato Thomas Ceccon. A Lublino, in Polonia, il campione olimpico conquista i 100 dorso in 49”29, miglior crono della sua carriera e tempo che nessun azzurro aveva mai. 🔗 Leggi su Veronasera.it
