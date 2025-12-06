The voice senior schiaccia i dati auditel di io sono farah del 5 dicembre 2025

analisi degli ascolti tv del 5 dicembre 2025. Le statistiche relative agli ascolti televisivi del 5 dicembre 2025 evidenziano come The Voice Senior domini la scena del prime time, superando di gran lunga le altre trasmissioni. La programmazione della rete pubblica si distingue per la sua capacità di attirare un pubblico numeroso, mentre alcune produzioni di Cologno Monzese mostrano risultati meno soddisfacenti. performance di The Voice Senior e confronto con la concorrenza. successo della conduttrice e risultati di share. Antonella Clerici si conferma una figura affidabile e apprezzata dal pubblico, riuscendo a ottenere un percentuale di share del 24,4%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The voice senior schiaccia i dati auditel di io sono farah del 5 dicembre 2025

Approfondisci con queste news

24.4% di share CHE BOMBA! The Voice Senior ancora una volta il programma più seguito del Venerdì!! Grazie a tutti ! Ci vediamo la settimana prossima @thevoice_italy @poetaurbano @arisamusic @nekfilipponeviani @loredanaberteofficial @an - facebook.com Vai su Facebook

Il salentino De Siena tra i semifinalisti di The Voice Senior Vai su X

The Voice Senior 2025, puntata 5 dicembre/ Diretta: i coach scelgono gli ultimi concorrenti - The Voice Senior 2025 torna in onda oggi 5 dicembre con l'ultima puntata dedicata alle blind auditions. Secondo ilsussidiario.net

The Voice Senior, le pagelle: il duetto di Nek e Loredana (9), Arisa e le zanzare (7.5), Le scelte per il Knock Out (5) - Nell'ultima puntata di "audizioni al buio" i coach Loredana Bertè, Nek, Arisa e Clementino con Rocco Hunt hanno ... Si legge su msn.com

Anticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre, l’ultima occasione delle Blind Auditions - Antonella Clerici presenta la nuova puntata di “The Voice Senior” con l’ultima manche delle Blind Auditions: le anticipazioni ... Da dilei.it

The Voice Senior, le pagelle: il duetto di Nek e Loredana Bertè (9), la reclame di Antonella Clerici (8.5), Clementino e Rocco Hunt scatenati (7.5) - Nell'ultima puntata di "audizioni al buio" i coach Loredana Bertè, Nek, Arisa e Clementino con Rocco Hunt hanno ... Come scrive msn.com

Il salentino Francesco De Siena vola in semifinale a The Voice Senior: è tra i sei prescelti del team di Nek - Dopo un debutto travolgente con «Avrai» e un duetto a sorpresa su Pino Daniele, il musicista approda alla fase dei «Knock Out» del 12 dicembre. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

The Voice Senior, puntata 28 novembre: la storia di Luigi commuove, Arisa e Rocco Hunt omaggiano Lucio Dalla - Terza puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonella Clerici: cosa è successo nella puntata di venerdì 28 novembre ... Secondo libero.it