The Voice Senior le squadre e tutti i concorrenti in semifinale
Milano, 5 dicembre 2025 – Si va verso la semifinale. Venerdì 12 dicembre i giochi a The Voice Senior – il talent show condotto da Antonella Clerici va in onda ogni venerdì dalle 21.30 a mezzanotte su Raiuno - inizieranno a farsi duri, visto che i 24 concorrenti delle quattro squadre in gara si sfideranno per l’accesso alla finalissima di venerdì 19 dicembre. Quella di venerdì 5 dicembre è stata infatti l’ultima puntata delle Blind Auditions e così i quattro giudici hanno completato le loro selezioni e scelto i sei concorrenti che rappresenteranno le rispettive squadre alle semifinali. Ecco le quattro squadre di The Voice Senior 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
