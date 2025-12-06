The Voice Senior ecco chi vola in semifinale | pubblico a bocca aperta

La nuova edizione di The Voice Senior entra nella fase più attesa. Dopo settimane di Blind Auditions, la competizione sta per cambiare registro e trasformarsi in una corsa serrata verso la finalissima. La puntata di venerdì 12 dicembre rappresenterà infatti il primo vero snodo della stagione: 24 concorrenti, quattro squadre, un’unica possibilità di conquistare un posto nella finale del 19 dicembre. Il pubblico si prepara a scoprire chi resisterà alla pressione di una semifinale che promette performance memorabili. Leggi anche: Caterina Balivo, gaffe clamorosa in diretta Tv: imbarazzo in studio (VIDEO) Team Clementino & Rocco Hunt: energia, esperienza e personalità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - The Voice Senior, ecco chi vola in semifinale: pubblico a bocca aperta

