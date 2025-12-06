The Rainmaker torna in tv | il legal drama di Grisham cambia città e prospettiva
La nuova serie di The Rainmaker, prodotta anche da John Grisham, approda su Sky rinnovata per una seconda stagione. Dieci episodi tra Charleston e le zone d’ombra della legalità, seguendo il percorso di un Rudy Baylor più ingenuo e disincantato. The Rainmaker ha già avuto i suoi passaggi fortunati, prima bestseller, poi pellicola a firma di Francis Ford Coppola. Ma la storia di John Grisham, parabola perfetta per descrivere la mutevolezza delle idee, specie di quelle che l'ambizione, il potere e il denaro possono plasmare a proprio piacimento, non ha finito di chiedere adattamenti. L'ultimo, voluto tra gli altri dallo stesso Grisham, annoverato tra i produttori esecutivi, ha la forma di un racconto seriale, declinato in dieci episodi e rinnovato anzitempo per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Tornano Fallout, Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro - facebook.com Vai su Facebook
The Rainmaker, un outsider idealista contro grandi poteri: Su Sky e NOW il legal drama basato sul classico di John Grisham - The Rainmaker, adattamento contemporaneo del classico di John Grisham L'uomo della pioggia, debutta oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Come scrive comingsoon.it
The Rainmaker, da stasera su Sky e NOW il legal thriller tratto da John Grisham - La nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 “L’uomo della pioggia”, arriva da venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e ... Scrive tg24.sky.it
'The Rainmaker', la serie legal tratta da John Grisham su Sky - The Rainmaker è la nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L'uomo della pioggia, che sbarca da venerdì 5 dicembre, in e ... Si legge su ansa.it
Trama Serie Tv The Rainmaker - Appena laureato in legge, Rudy Baylor entra nel mondo della professione forense e si ritrova subito a fare i conti con un avversario temibile: l’affermato avvocato Leo Drummond. superguidatv.it scrive
"The Rainmaker" su Sky è tante cose tranne che un legal drama - La creatura di Michael Seitzman e Jason Richman, tratta dal celebre romanzo del maestro John Grisham, è al momento la più cocente d ... Secondo today.it
Da “Jay Kelly” a “The Rainmaker”, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimana - Cosa vedere dal 3 al 9 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Now, RaiPlay, Mediaset Infinity e MGM+ ... Da sorrisi.com