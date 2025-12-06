‘The Rainmaker’ su Sky arriva la serie legal tratta dal bestseller di John Grisham
Dal 5 dicembre arriva su Sky, e in streaming su Now, la serie The Rainmaker tratta dal bestseller di John Grisham. The Rainmaker è la nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L’uomo della pioggia, che è sbarcato da venerdì 5 dicembre, . 🔗 Leggi su 2anews.it
#TheRainmaker, adattamento contemporaneo del classico di #JohnGrisham L'uomo della pioggia, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco tutto quello che bisogna sapere della serie tv: - facebook.com Vai su Facebook
Avvocati, battaglie legali e biglietti da visita, praticamente The Rainmaker #TheRainmaker in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Sky. Vai su X
