‘The Rainmaker’ su Sky arriva la serie legal tratta dal bestseller di John Grisham

2anews.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 dicembre arriva su Sky, e in streaming su Now, la serie The Rainmaker tratta dal bestseller di John Grisham.  The Rainmaker è la nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L’uomo della pioggia, che è sbarcato da venerdì 5 dicembre, . 🔗 Leggi su 2anews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Nosferatu arriva in TV: il film con Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp in prima visione stasera su Sky Cinema - Robert Eggers riscrive il mito di Dracula in chiave gotica: su Sky arriva un horror d'autore viscerale e visionario, con 4 candidature agli Oscar. Da movieplayer.it

Nosferatu arriva in prima visione su Sky e NOW - Un film scritto e diretto da Robert Eggers con Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Lily- Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: 8216the Rainmaker8217 Sky Arriva