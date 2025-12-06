The Rainmaker | la nuova serie Sky

Nerdpool.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Rainmaker, la nuova serie  Sky Exclusive  dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L’uomo della pioggia,   è disponibile da ieri, venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Già rinnovata per la seconda stagione, la serie è prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television.  Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato dal giovane  Milo Callaghan ) si trova catapultato nel suo primo grande caso: uno scontro alla Davide e Golia contro Leo Drummond ( John Slattery ), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

the rainmaker la nuova serie sky

© Nerdpool.it - The Rainmaker: la nuova serie Sky

Contenuti che potrebbero interessarti

the rainmaker nuova serie'The Rainmaker', la serie legal tratta da John Grisham su Sky - The Rainmaker è la nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L'uomo della pioggia, che sbarca da venerdì 5 dicembre, in e ... ansa.it scrive

the rainmaker nuova serieThe Rainmaker, da stasera su Sky e NOW il legal thriller tratto da John Grisham - La nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 “L’uomo della pioggia”, arriva da venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e ... Da tg24.sky.it

the rainmaker nuova serieSu Sky avvocati, scandali e battaglie senza fine: la serie perfetta per gli appassionati di libri gialli - Avvocati spietati e cospirazioni oscure in The Rainmaker, la serie legal thriller tratta dal romanzo di John Grisham: in esclusiva (da non perdere) su Sky e NOW ... Riporta libero.it

the rainmaker nuova serieThe Rainmaker, nuova serie di Sky - The Rainmaker La nuova serie prende ispirazione dall’omonimo libro di John Grisham. Riporta mediterranews.org

the rainmaker nuova serieThe Rainmaker, una nuova serie legal su Sky tratta da John Grisham - Debutta su Sky il 5 dicembre la serie tv ispirata al celebre romanzo legale: produzione internazionale e cast d’eccezione ... Lo riporta it.blastingnews.com

the rainmaker nuova serieDove è stata girata - Scopri le location mozzafiato che hanno trasformato l’Irlanda nel set perfetto per la nuova serie Sky tratta dal celebre romanzo di John Grisham ... Si legge su siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: The Rainmaker Nuova Serie