The Rainmaker, la nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L'uomo della pioggia, è disponibile da ieri, venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Già rinnovata per la seconda stagione, la serie è prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television. Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato dal giovane Milo Callaghan ) si trova catapultato nel suo primo grande caso: uno scontro alla Davide e Golia contro Leo Drummond ( John Slattery ), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale.

