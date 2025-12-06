tettoia abusiva tre denunce dal consigliere

Non una ma tre denunce scuotono Castel Gabbiano. Sono state depositate dall’avvocato Giovanni Siniscalchi per conto di Luciano Belotti (nella foto), battagliero esponente dell’opposizione nel piccolo ma politicamente irrequieto paesino. Tutto nasce da una tettoia abusiva che anni fa il Tribunale ha decretato andasse abbattuta. La tettoia riguarda quattro case, tre proprietari ottemperano e una no. Lo scontro in Consiglio comunale sulla costruzione di una logistica accende gli animi e Belotti con il proprio gruppo si fa valere, strepita, scrive a tutti gridando allo scandalo. La diatriba si allarga e va a toccare anche persone vicine all’Amministrazione, tra le quali proprio chi deve abbattere la tettoia abusiva ma non lo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

