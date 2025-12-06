Testate a Gaza e contro l’Iran le armi d’Israele le vogliono tutti in Europa pure chi lo boicotta

Ilfoglio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo dove la morale si piega al pragmatismo, un certo occidente si rivela maestro nell’arte dell’ipocrisia. Da un lato, proclama embarghi militari e boicottaggi contro Israe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

testate a gaza e contro l8217iran le armi d8217israele le vogliono tutti in europa pure chi lo boicotta

© Ilfoglio.it - Testate a Gaza e contro l’Iran, le armi d’Israele le vogliono tutti in Europa (pure chi lo boicotta)

Altre letture consigliate

testate gaza contro l8217iranTestate a Gaza e contro l'Iran, le armi d'Israele le vogliono tutti in Europa (pure chi lo boicotta) - Il Wall Street Journal rivela che acquirenti statunitensi ed europei si stanno mettendo in fila per avere tutta la tecnologia militare israeliana. ilfoglio.it scrive

“Una pallottola in testa a Bibi”: le parole nella nuova canzone di Cosmo per la Palestina - Cosmo dedica una canzone alla tragedia di Gaza caratterizzata da un testo che farà discutere. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Testate Gaza Contro L8217iran