Terrorizza la ex la violenta e la minaccia | 51enne arrestato dai carabinieri a Catignano

Atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio, tentata rapina e violenza sessuale. Questi i gravi reati di cui è accusato un 51enne arrestato dai carabinieri di Penne deve rispondere. Reati che avrebbe compiuto nei confronti della ex a Catignano con le indagini condotte dai militari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

