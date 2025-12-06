Terrore ai mercatini di Natale auto sulla folla | morti e feriti
Un’auto ha investito numerose persone radunate per le celebrazioni natalizie, provocando vittime e feriti tra cui diversi bambini. Le immagini diffuse online documentano l’impatto e il panico che ne è seguito. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo del weekend per tutti i segni: chi vince e chi perde Incidente ai mercatini di Natale: auto sulla folla a Sainte-Anne. Un grave incidente si è verificato durante una festa di Natale nella piazza principale di Sainte-Anne, in Guadalupa. L’automobile ha raggiunto la folla intorno alla metà della serata, colpendo gruppi di persone vicino a un camion-ristorante dove molti stavano aspettando il proprio turno. 🔗 Leggi su Tvzap.it
