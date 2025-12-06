Terremoto in giunta | tolti gli assessorati a Moreno Boschello
Un vero e proprio "terremoto" ha colpito l'amministrazione comunale di Vigodarzere coordinata dal sindaco Adolfo Zordan. Chi esce di fatto con le ossa rotte da questa vicenda è Moreno Boschello, storico amministratore del paese con un'esperienza ultraventennale alle spalle. E' proprio Boschello a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
#Caserta- Terremoto in maggioranza, il Sindaco azzera la Giunta. #Politica #Sindaco #Maggioranza #Giunta #Azzerata #Assessori #Revoca #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto politico a Santa Marinella: si dimettono 9 consiglieri, cade la giunta Tidei ilfaroonline.it/2025/11/27/ter… #news #notizie #cronaca Vai su X