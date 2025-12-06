Terni fermato in via Gisa Giani | ventottenne trovato con dieci dosi di cocaina

Ternitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno portato a termine tre distinte operazioni nel corso degli ultimi giorni, coincidenti con altrettante denunce in stato di libertà. In particolare - secondo la ricostruzione degli inquirenti - un ventottenne albanese è stato controllato alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

