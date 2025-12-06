Termovalorizzatori la Corte dei Conti critica la Regione
In Sicilia il ciclo dei rifiuti "è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative e attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e, conseguentemente, nell'impiego delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Rifiuti, Schifani sulla bocciatura della Corte dei Conti: «Non freno, ma sprone. Andiamo avanti coi termovalorizzatori» - "Non si tratta di controllo su atti di rilevanza finanziaria, ma di controllo sulla gestione"
Rifiuti, Corte dei conti denuncia carenze strutturali in Sicilia. Regione: «Nessun freno ai termovalorizzatori» - La corte dei conti mette in luce gravi criticità nel sistema siciliano dei rifiuti, evidenziando carenze strutturali, documentali e gestionali
La Corte dei Conti contro il piano rifiuti ma Palazzo d'Orleans precisa "Nessun freno ne stop, solo raccomandazioni di cui terremo conto" - "Nessun freno né paralisi" precisano da Palazzo d'Orleans "Non si tratta di controllo su atti puntuali di rilevanza finanziaria, come nel caso della delibera CIPESS sul Ponte sullo Stretto"
[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) "Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione" - "Prendiamo atto del contenuto del Referto della Corte dei Conti, che non mette in discussione la bontà o la necessità del Piano regionale sui rifiuti, ma anzi ne sottolineano piuttosto l'urgenza attua
PALERMO (ITALPRESS) – "Il referto della Corte dei conti sulla gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, sull'economia circolare e sulla tutela dell'ambiente appena pubblicato si concentra su diver