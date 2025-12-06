Terme e concessione mineraria annullata Lbc | L' amministrazione abdica alla tutela del patrimonio

Latinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quale interesse c’è nel non rinnovare un titolo che tutela il valore dell’area? Perché lasciare che il territorio perda valore invece di preservarlo? Oltre al mancato coinvolgimento dell’organo di indirizzo del Comune, gli altri soci delle Terme di Fogliano quali Provincia di Latina e Camera di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

terme concessione mineraria annullataTerme e concessione mineraria annullata, Lbc: "L'amministrazione abdica alla tutela del patrimonio" - “Quale interesse c’è nel non rinnovare un titolo che tutela il valore dell’area? Lo riporta latinatoday.it

Terme di Fogliano, il M5S chiede chiarezza: “Persa la concessione mineraria, la città merita risposte” - Il M5S presenta un’interrogazione urgente sulla perdita della concessione mineraria delle Terme di Fogliano. Come scrive latinaquotidiano.it

terme concessione mineraria annullataTerme di Fogliano "Che fine farà il terreno?" - La capogruppo del M5S Ciolfi interviene dopo la perdita della concessione mineraria presentando un'interrogazione ... latinatoday.it scrive

Terme, sogno finito per sempre - La Regione ha decretato la cessazione della concessione mineraria perché il Comune non ha inviato la richiesta di rinnovo ... Segnala latinaoggi.eu

terme concessione mineraria annullataTerme di Fogliano all’epilogo - IL CASO Una richiesta di chiarimenti inascoltata, e soprattutto un sopralluogo finito nel modo peggiore. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terme Concessione Mineraria Annullata