Tentano di estorcere denaro a un' anziana dicendole che il figlio ha investito una donna incinta a Salerno

Tentata truffa ai danni di un’anziana sventata a Salerno grazie alla segnalazione del figlio e all’intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentano di estorcere denaro a un'anziana dicendole che il figlio ha investito una donna incinta a Salerno

