Tenta la truffa all’anziana e scoperto la chiude in camere da letto per scappare

FIRENZE – . Nel pomeriggio di giovedì (4 dicembre) la polizia è intervenuta in viale Europa a Firenze per la segnalazione di un residente della zona che aveva udito delle urla provenire dall’appartamento sottostante al suo. L’uomo avrebbe sentito la vicina di casa di 83 an ni urlare e, sporgendosi dal terrazzo, la stessa gli avrebbe chiesto di contattare le forze di polizia, riferendo di essere stata c hiusa fuori dopo aver sorpreso un ladro all’interno della propria abitazione. Le volanti di via Zara, giunte celermente sul posto, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poter accedere all’appartamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche questi approfondimenti

POSTE ITALIANE: TENTA DI RUBARE L’IDENTITA’ DI UN CLIENTE SVENTATA TRUFFA ALL’UFFICIO POSTALE DI SIDERNO - facebook.com Vai su Facebook

Finta carabiniere quindicenne tenta truffa ad anziana: bloccata dalla Polizia con i gioielli in mano gazzettadisiena.it/finta-carabini… Vai su X

Truffa un’anziana a Genova e le ruba 40mila euro in gioielli: scoperto a Milano - Milano, 17 ottobre 2025 – Guidava effettuando manovre talmente azzardate che alcuni agenti della Polizia Locale si sono insospettiti e lo hanno fermato per un controllo. Lo riporta ilgiorno.it

Scoperto mentre tenta furto accoltella vigilante, arrestato - Scoperto mentre tentava di rubare denaro dalla cassa di un locale a Trastevere un 21enne di origini egiziane ha accoltellato al volto l'addetto alla sicurezza. Come scrive ansa.it