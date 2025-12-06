Tenta la truffa ad un’anziana lei lo scopre e lui la chiude in camera Poi fugge coi gioielli

Firenze, 6 dicembre 2025 - La polizia di Stato di Firenze ha denunciato un cittadino italiano di 43 anni per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre in viale Europa, dove un residente ha contattato le forze dell’ordine dopo aver udito le urla della vicina di casa di 83 anni. Il panico in viale Europa. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe sentito la signora gridare e, affacciandosi dal terrazzo, la stessa gli avrebbe chiesto di chiamare la polizia, spiegando di essere stata chiusa fuori dopo aver sorpreso un ladro nella propria abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta la truffa ad un’anziana, lei lo scopre e lui la chiude in camera. Poi fugge coi gioielli

