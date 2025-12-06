Tenta il cavallo di ritorno all'incontro trova i carabinieri | arrestato nel rione don Guanella

I carabinieri hanno arrestato un 42enne del rione Don Guanella: è accusato di avere tentato un cavallo di ritorno dopo il furto di un'automobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Giugliano, tenta “cavallo di ritorno”: carabinieri si presentano all’appuntamento e lo arrestano | https://shorturl.at/pfJGD - facebook.com Vai su Facebook

Tenta il cavallo di ritorno, all’incontro trova i carabinieri: arrestato nel rione don Guanella - I carabinieri hanno arrestato un 42enne del rione Don Guanella: è accusato di avere tentato un cavallo di ritorno dopo il furto di un'automobile ... Come scrive fanpage.it

Ruba macchina e tenta "cavallo di ritorno", arrestato - Poche ore dopo il furto della sua auto è arrivata la telefonata per il “cavallo di ritorno”. Si legge su rainews.it

Tenta “cavallo di ritorno” via Instagram ma allo scambio arrivano i poliziotti: 15enne arrestato - L’adolescente aveva chiesto soldi su Instagram al proprietario di un’auto rubata a Palermo ma l’uomo ha denunciato tutto alla polizia e sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno arrestato il ... Si legge su fanpage.it

Palermo: tentato "cavallo di ritorno" su Instagram - Due 15enni tentano un’estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno” su Instagram ad un uomo a cui era stata recentemente rubata l'auto, chiedendo inizialmente 1. Riporta poliziadistato.it

Tenta il "cavallo di ritorno" alle suore, arrestato - Ma la denuncia di una religiosa ha portato al suo arresto: un 38enne napoletano è stato così bloccato dalla ... Lo riporta rainews.it

Qualiano, cavallo di ritorno dopo furto d'auto: 40enne accusato di estorsione - A Qualiano, un uomo vittima del furto della propria auto ha ricevuto una richiesta di “cavallo di ritorno”, ma ha denunciato tutto ai carabinieri. Come scrive ilmattino.it