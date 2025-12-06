La seconda fase della Mixed Team World Cup 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Chengdu, si è ufficialmente conclusa delineando i nomi delle quattro nazioni semifinaliste del torneo. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 6 dicembre. Risultati sabato 6 dicembre (ultima giornata della seconda fase) Mattina Francia-Svezia 8-3 Croazia-Hong Kong 8-6 Cina-Giappone 8-5 Germania-Corea del Sud 8-7 Pomeriggio Cina-Svezia 8-4 Corea del Sud-Croazia 8-5 Germania-Hong Kong 8-5 Francia-Giappone 8-7 Classifica definitiva seconda fase Cina 14 punti Giappone 12 Germania 12 Corea del Sud 11 Francia 10 Croazia 9 Hong Kong 9 Svezia 7 Semifinali (in programma domenica 7 dicembre, a seguire le finali) Cina-Corea del Sud Germania-Giappone La Cina andrà a caccia del tris consecutivo, Corea del Sud e Giappone proveranno a togliere lo scettro ai cinesi, mentre la Germania sarà “l’infiltrata speciale” di questo gran finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: definito il quadro delle semifinali della Mixed Team World Cup. Germania contro l’Asia