Tempesta d’amore trame dall’8 al 12 dicembre 2025 | Stella vuol diventare la sosia di Lale Vincent in gravi condizioni

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dall’8 al 12 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Vincent, in condizioni critiche dopo l’intervento per aiutare Ana, e Stella, intenta a diventare una sosia di Lale. Scopriamo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: paura per Vincent. Dopo aver parlato con Vincent, Ana inizia a valutare l’idea di rifiutare il rene di Vincent. Tuttavia alla fine decide di accettare che sia il giovane veterinario il suo donatore, ed entrambi vengono preparati all’operazione di trapianto del rene. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dall’8 al 12 dicembre 2025: Stella vuol diventare la sosia di Lale, Vincent in gravi condizioni

Altre letture consigliate

