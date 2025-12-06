Temperature in picchiata parte in anticipo il Piano freddo | 40 posti letto per 63 notti per i senza fissa dimora

Il “Piano freddo” del Comune scatta in anticipo rispetto al previsto viste le temperature degli ultimi giorni e così già da venerdì 5 dicembre sono state aperte le porte dell’albergo dove 40 senza fissa dimora potranno trovare un giaciglio caldo per le prossime 63 notti. A occuparsi della loro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

