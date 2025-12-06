Tecnologia e figli un patto digitale Genitori e docenti dettano le regole

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il “ Patto Digitale “ di Villasanta per offrire a genitori e docenti momenti di confronto su come gestire l’approccio di bambini e ragazzi alla tecnologia: quando dare lo smatphone, come controllare, quali tempi, quanto permettere o vietare. Nella serata in Villa Camperio si è presentato il cofondatore della rete nazionale Marco Gui, professore di Sociologia dei Media e le 80 famiglie che hanno aderito, con il gruppo di genitori promotori, amministratori comunali l’Istituto comprensivo di Villasanta, associazioni e Comunità pastorale. Il focus sarà sensibilizzare le famiglie sul rapporto tra infanzia e strumenti digitali, promuoverne un uso consapevole, creare intorno a questo tema una comunità educante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tecnologia e figli un patto digitale genitori e docenti dettano le regole

© Ilgiorno.it - Tecnologia e figli, un patto digitale. Genitori e docenti dettano le regole

Approfondisci con queste news

tecnologia figli patto digitaleTecnologia e figli, un patto digitale. Genitori e docenti dettano le regole - Al via il “Patto Digitale“ di Villasanta per offrire a genitori e docenti momenti di confronto su come gestire ... Si legge su ilgiorno.it

tecnologia figli patto digitaleTecnologia al servizio dell’educazione digitale - Il progetto solidale "NeoConnessi" ha raggiunto 380 scuole a Roma con novemila bambini coinvolti. interris.it scrive

Arco e il patto digitale per smartphone consapevoli - Ad Arco si promuove un utilizzo consapevole dello smartphone attraverso il patto digitale per sensibilizzare la comunità. Lo riporta gardanotizie.it

Sassari tutela i minori con il Patto educativo digitale - Nell'era degli smartphone, dei social e dell'intelligenza artificiale, Sassari si dota di un Patto educativo digitale con l'intento di tutelare bambini e adolescenti informandoli e accompagnandoli all ... Segnala ansa.it

Figli digitali, sul web aspettando i genitori - È vero che gli adolescenti di oggi sono nati con le nuove tecnologie e non possono nemmeno immaginare un mondo che ne sia privo, ma questa definizione ... Scrive avvenire.it

Un patto sull’uso della tecnologia: "No divieti, ma più consapevolezza" - Il cyberpsicologo Gianluca Frozzi sul progetto ’Alleanza Digitale’, sostenuto da Fondazione Estense "Va contrastato il ’tecnostress’, quel senso di sopraffazione causato dall’abuso digitale, che sta ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tecnologia Figli Patto Digitale