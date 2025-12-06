Tecnologia e figli un patto digitale Genitori e docenti dettano le regole

Al via il “ Patto Digitale “ di Villasanta per offrire a genitori e docenti momenti di confronto su come gestire l’approccio di bambini e ragazzi alla tecnologia: quando dare lo smatphone, come controllare, quali tempi, quanto permettere o vietare. Nella serata in Villa Camperio si è presentato il cofondatore della rete nazionale Marco Gui, professore di Sociologia dei Media e le 80 famiglie che hanno aderito, con il gruppo di genitori promotori, amministratori comunali l’Istituto comprensivo di Villasanta, associazioni e Comunità pastorale. Il focus sarà sensibilizzare le famiglie sul rapporto tra infanzia e strumenti digitali, promuoverne un uso consapevole, creare intorno a questo tema una comunità educante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tecnologia e figli, un patto digitale. Genitori e docenti dettano le regole

