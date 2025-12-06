Teatro Strehler torna ‘Lo Schiaccianoci’ con la Scuola di Ballo dell' Accademia Teatro alla Scala | date e orari

Milano, 6 dicembre 2025 – Natale è ormai alle porte e, in attesa delle festività, ritorna in scena al Piccolo Teatro di Milano – Teatro Strehler l’incanto de ‘Lo Schiaccianoci’, interpretato da allieve ed allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, con la coreografia del Direttore, Frédéric Olivieri. La produzione, che debuttò nel 2011, è ormai una tappa essenziale nel percorso formativo della Scuola di Ballo e un pilastro della fortunata collaborazione fra l’Accademia e il Piccolo. In scena dal 9 al 21 dicembre per ben quattordici recite, oltre 100 giovani talenti torneranno a misurarsi con uno dei titoli più celebri e tecnicamente impegnativi del balletto ottocentesco, nel raffinato allestimento scaligero firmato da Roberta Guidi di Bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

