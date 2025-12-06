Teatro San Carlo di Napoli oggi la prima | in scena ?Medea?
È una prima elegante, quella del San Carlo. Senza tanti vip e rappresentanti istituzionali, ma la?Medea? di Luigi Cherubini, mai vista a Napoli, può contare sul. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
@ekaterine_surmava as "The Beauty" Ekaterine Surmava, prima ballerina del Dortmund Ballet, è "La Bellezza" nel balletto in due atti Caravaggio di Mauro Bigonzetti ? Ultime due recite al Teatro Carlo Felice di Genova: Genova – Teatro Carlo Felice ? - facebook.com Vai su Facebook
Slc Cgil, sciopero domenica al Teatro Carlo Felice di Genova. Quando sarà in scena lo spettacolo 'Caravaggio' con Bolle ow.ly/Rrn5106rleA #ANSA Vai su X
Scandalo San Carlo, la Procura di Napoli blocca due passaporti: dopo la nostra inchiesta qualcuno non partirà per le vacanze di Natale… - Due passaporti sarebbero stati bloccati dalla Procura di Napoli dopo l’inchiesta sul Teatro San Carlo che abbiamo avviato a maggio. mowmag.com scrive
