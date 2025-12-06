Tavolino selvaggio al Vomero controlli su 18 esercizi | sigilli a 10 dehors

Tempo di lettura: 2 minuti Diciotto esercizi di ristorazione controllati, dieci dehors sequestrati. Sono i primi numeri della maxi operazione eseguita ieri dalla Polizia Municipale di Napoli, su delega della Procura regionale della Corte dei conti, nell’isola pedonale del Vomero. Le verifiche hanno riguardato vari aspetti. Anzitutto l’eccedenza della superficie impegnata, potenziale fonte di un danno erariale per il Comune di Napoli, amministrazione concedente l’occupazione di suolo. Ma seguendo le indicazioni delegate, i controlli si sono estesi anche ad altri ambiti. Dalla corrispondenza tra modalità di utilizzo e strutture introdotte e i termini e contenuti del titolo di concessione, alla legittimità dei provvedimenti concessori nel procedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tavolino selvaggio al Vomero, controlli su 18 esercizi: sigilli a 10 dehors

Argomenti simili trattati di recente

TRADIZIONI DA PERPETRARE... "Vedete, devo dire che a Mårbacka una tradizione vuole che quando si va a dormire la vigilia di Natale si ha il permesso di avvicinare un tavolino al letto, metterci sopra una candela e poi leggere finché si vuole. Questa è la pi - facebook.com Vai su Facebook

Vomero: solo un primo passo nella guerra contro tavolino selvaggio - Capodanno: "Ma adesso occorre mettere in campo controlli continui e costanti" ... Come scrive msn.com

Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti - Blitz della Polizia locale al Vomero: controlli ai dehors di bar, pizzerie e ristoranti tra via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli ... Segnala fanpage.it

Napoli, è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Sequestri al Vomero, ci sono 9 tipi di accertamenti in corso - Stavolta è la Procura della Corte dei conti della Campania ad accendere un faro sull'occupazione di suolo da parte degli esercizi commerciali a Napoli ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, movida nel Vomero: controlli e sanzioni da oltre 16mila euro - Continuano i controlli nelle aree della movida a Napoli, molti i provvedimenti nel Vomero durante la serata del 17 gennaio 2025. Si legge su ilmattino.it

A piazza Navona valanga di multe contro il tavolino selvaggio. Lucarelli: "Difendiamo il commercio sano" - Nel corso dei controlli tesi da accertare il rispetto delle normative da parte dei locali pubblici ed esercizi commerciali, gli agenti della sezione polizia amministrativa del I gruppo centro Storico ... Secondo romatoday.it

Dehors e tavolini, ogni 4 controlli 3 abusi. Insorge Codacons: “Diffidiamo il ministro Urso” - Un trend leggermente migliorato l’anno successivo: nel corso del 2023 infatti, a fronte di 2700 controlli, sono ... Scrive romatoday.it