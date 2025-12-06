Tatiana Tramacere silenzio e polemiche | la rete si ribalta contro la 27enne ma aumentano i follower

Dalla gioia alla tempesta digitale. Dopo undici giorni di ricerche, mobilitazioni, ipotesi, dirette tv e angoscia collettiva, la notizia del ritrovamento di Tatiana Tramacere aveva chiuso il cerchio in un applauso liberatorio. Ma lo spazio del sollievo è durato poco. Nel giro di ore, la linea dei commenti sui social è mutata: dalle frasi di felicità ai rimproveri, dagli abbracci virtuali alle accuse. Il profilo Instagram della 27enne di Nardò – 60mila follower – un linguaggio curato, immagini costruite, citazioni e testi poetici – è diventato il punto d’urto tra l’immagine pubblica e l’assenza reale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere, silenzio e polemiche: la rete si ribalta contro la 27enne, ma aumentano i follower

