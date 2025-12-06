Tatiana Tramacere nessun reato per l’allontanamento volontario | il caso verso l’archiviazione

Prima la scomparsa, poi la fake news sulla morte e il linciaggio dalla folla rischiato dall’amico. E ora, dopo il ritrovamento della ragazza, potrebbe archiviata l’inchiesta per istigazione al suicidio aperta dagli inquirenti che indagano sul caso. Dragos Ioan Gheormescu, l’amico romeno che ha ospitato Tatiana Tramacere, è stato sentito dai carabinieri dopo il ritrovamento avvenuto ieri. Anche per gli investigatori, si è trattato di un allontanamento volontario. L’amico ha anche letto un messaggio davanti alla tv: “Il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tatiana Tramacere, nessun reato per l’allontanamento volontario: il caso verso l’archiviazione

