Tatiana Tramacere la clamorosa voce | Sparita per aumentare i follower

Tatiana Tramacere, 27enne di Lecce, era scomparsa il 24 novembre 2024 e ritrovata viva e in buona salute il 4 dicembre nella mansarda dell'amico 30enne Dragos Ioan Gheormescu. Per undici giorni aveva fatto perdere completamente le sue tracce, scatenando apprensione, paura e una massiccia ricerca da parte di carabinieri e familiari, che temevano il peggio (tant'è che la Procura aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio).Le telecamere hanno confermato che Tatiana era entrata volontariamente nell'appartamento con l'amico il giorno della scomparsa e non era più uscita fino all'irruzione delle forze dell'ordine.

